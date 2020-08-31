رياضة | النني مرشح للانتقال للدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر النني مرشح للانتقال للدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت العديد من التقارير الصحفية الإيطالية، الى أن نادي سامبدوريا الإيطالي يسعي للحصول على خدمات الدولي المصري محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت شبكة "توتو ميركاتو" الإيطالية أن سامبدوريا مهتم بضم النني من أرسنال للعب في صفوفه الموسم المقبل على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى أن كلاوديو رانييري المدير الفني لسامبدوريا يبحث عن لاعب خط وسط مميز يعزز به صفوفه.

وشارك الدولي المصري في تتويج أرسنال بكأس الدرع الخيرية هذا الأسبوع على حساب ليفربول، بعد عودته الإعارة في صفوف بشكتاش التركي.