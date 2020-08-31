رياضة | الكشف عن حقيقة تأجيل انطلاق الدوري الإماراتي للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن حقيقة تأجيل انطلاق الدوري الإماراتي للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إماراتية، أن منافسات الدوري الإماراتي (دوري الخليج العربي) للموسم الجديد، ستقام في موعدها المحدد لها في التاسع من سبتمبر المقبل.

وذكرت صحيفة"البيان" الإماراتية، أن رابطة المحترفين أكدت على موعد انطلاق الموسم الجديد من المسابقة، وذلك من أجل توفير الاحتكاك المناسب للأندية المشاركة في منافسات دوري أبطال آسيا والتي تقام منافساتها في الفترة ما بين 14 سبتمبر المقبل والثالث من أكتوبر المقبل بنظام التجمع.

وأشارت الصحيفة إلى أن رابطة المحترفين تلقت طلبات بتأجيل انطلاق الموسم الجديد، كما تلقت طلبات بإقامة الدوري في موعده.

وأوضحت الصحيفة أن ثلاثة أندية لم يتم الكشف عنها، تقدمت بطلبات رسمية لتأجيل المسابقة لما بعد نهاية المنافسات الآسيوية وذلك لمنح اللاعبين قسطا من الراحة عقب مشاركتهم في بعض المسابقات الودية والتي نتج عنها تعرض بعض اللاعبين للإصابة.