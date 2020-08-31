رياضة | تعرف على أحد الأسباب الرئيسية في رحيل ميسي عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على أحد الأسباب الرئيسية في رحيل ميسي عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت العديد من التقارير الصحفية عن الأسباب الحقيقة وراء طلب ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة، الرحيل عن صفوف الفريق والتي من أهمها هي إقالة الإدارة الكتالونية للمدير الفني إرنستو فالفيردي.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية، أن إقالة فالفيردي لم تكن تعجب ميسي، وأنه كان يرى أنها لم تكن اللحظة المناسبة للتخلي عن المدرب، بالإضافة للطريقة التي تخلت بها الإدارة عن المدير الفني.

وتابعت: نجم البارسا يعتقد أن مسيرته وفترته انتهت مع برشلونة، وأنها نهاية مرحلته كلاعب في قلعة الكامب نو، حيث يرى ميسي بل ويريد أن يفسح المجال للأجيال الجديدة، لتأخذ بزمام الأمور داخل برشلونة.

وأعلن النجم الأرجنتيني في وقت سابق رغبته بالرحيل عن برشلونة، حيث تغيب عن فحوصات كورونا التي تُجرى استعداد للموسم الجديد.