رياضة | نجم آرسنال مطلوب في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم آرسنال مطلوب في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن أحد أندية الدوري الإيطالي أعربت عن رغبتها في الحصول على خدمات الأوروجوياني لوكاس توريرا نجم خط وسط آرسنال الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة التايمز البريطانية بأن المفاوضات مستمرة بين ناديي آرسنال الإنجليزي وفيورنتينا الإيطالي من أجل حسم صفقة لوكاس توريرا في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن آرسنال يرغب في الحصول على مبلغ 27 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عن خدمات نجمه الأوروجواياني تهو الأمر الذي يعقد إتمام الصفقة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن توريرا البالغ من العمر 24 عامًا يلعب في صفوف آرسنال منذ صيف 2018 قادمًا من سامبدوريا الإيطالي.