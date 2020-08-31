رياضة | الكشف عن موعد انطلاق الموسم الجديد في إيطاليا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن موعد انطلاق الموسم الجديد في إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عن موعد انطلاق منافسات دور الدرجة الأولى الجديد، حيث سيبدأ في التاسع عشر من شهر سبتمبر المقبل.

واختتمت مباريات الدوري الإيطالي الموسم الماضي في الثاني من أغسطس الجاري بعد أن توقفت لنحو ثلاثة أشهر ما بين مارس ويونيو بسبب الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار.

وكان يوفنتوس قد تُوج بالدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي، وذلك بعدما حسم اللقب قبل نهايته بعدة جولات إثر تفوقه في فارق النقاط عن ملاحقيه إنتر ميلان ولاتسيو.

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