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رياضة | الكشف عن موعد انطلاق الموسم الجديد في إيطاليا

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن موعد انطلاق الموسم الجديد في إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عن موعد انطلاق منافسات دور الدرجة الأولى الجديد، حيث سيبدأ في التاسع عشر من شهر سبتمبر المقبل.

واختتمت مباريات الموسم الماضي في الثاني من أغسطس الجاري بعد أن توقفت لنحو ثلاثة أشهر ما بين مارس ويونيو بسبب الأزمة الصحية العالمية لفيروس المستجد سريع الانتشار.

وكان يوفنتوس قد تُوج بالدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي، وذلك بعدما حسم اللقب قبل نهايته بعدة جولات إثر تفوقه في فارق النقاط عن ملاحقيه إنتر ميلان ولاتسيو.

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يبدو أن نادي برشلونة في طريقه للموافقة على رحيل نجمه ليونيل ميسي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية دون التمسك بقيمة الشرط الجزائي في عقده والمقدرة بـ700 مليون يورو.

كشفت صحيفة "ديلي إكسبريس" عن أن برشلونة طلب من مانشستر سيتي الحصول على 90 مليون جنيه استرليني و3 لاعبين مقابل الموافقة على إتمام صفقة ميسي.

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