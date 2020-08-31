رياضة | في ذكري وفاته.. 3 رسائل من "عبد الوهاب" لمن باعوا الأهلي من أجل المال (تقرير)

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر في ذكري وفاته.. 3 رسائل من "عبد الوهاب" لمن باعوا الأهلي من أجل المال (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحل اليوم الاثنين، الذكري الرابعة عشر على رحيل نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد عبد الوهاب والذي رحل عن عالمنا في 31 أغسطس عام 2014 بعدما وافته المنية خلال مران الفريق الأحمر بملعب "التتش" بالجزيرة ليرحل عن الدنيا من المكان الذي عشقه كثيرًا.

بدأ محمد عبد الوهاب مشواره الكروي مع مركز شباب سنورس بالفيوم، وبعدها خاض اختبارات الزمالك واجتازها وتدرب مع فريق الناشئين 4 أشهر، ولكن والده رفض انضمامه للقلعة البيضاء، لينتقل لنادي الألومونيوم وتألق معه لينضم لمنتخب الشباب تحت قيادة حسن شحاتة وأحرز معه كأس أمم إفريقيا 2003 وشارك في بطولة كأس العالم بالإمارات.

انضم عبد الوهاب فيما بعد لنادي الظفرة الإماراتي والذي اعاره لنادي انبي لينضم منه للمنتخب الأول، قبل انتقاله للنادي الأهلي في موسم 2004 – 2005 لمدة موسمين على سبيل الإعارة مع أحقية شراءه بشكل نهائي بعد انتهاء الإعارة وقدم مع الأهلي عروضا طيبة وحصد بعض البطولات لكن القدر لم يمهله كثيرًا ليرحل عن عالمنا في 2006.

وكان للراحل محمد عبد الوهاب بعض العبارات التي أطلقها خلال مسيرته الكروية والتي ستبقي خالدة في أذهان عشاق كرة القدم وجمهور النادي الأهلي والتي تمثل رسائل غير مباشرة لمن تخلوا عن الانتماء من نجوم الأهلي وركضوا خلف الأموال مثل عبد الله السعيد ورمضان صبحي وأحمد فتحي وحسام عاشور ومن سبقوهم.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير عبارات خالدة لمحمد عبد الوهاب لن ينساها جمهور الأهلي:-

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- "الأهلي لا يخلف وعدًا .. ولن أخلف معه وعدًا":

عندما تحدث معه مسئولي النادي الأهلي بشأن الانضمام للقلعة الحمراء خلال احترافه في الدوري الإماراتي لم يتوان لحظة للموافقة علي الانضمام للأهلي ورغم أن الاتفاق لم يكن رسميًا ولكنه كان لديه ثقة كاملة في وعد محمود الخطيب نائب رئيس النادي وقتها وقال عبارته الشهيرة: "الأهلي عمره ما خلف معى موعداً ولن أخلف معه وعداً.. تلقيت عرضاً للاحتراف لكنني أعطيت كلمة للكابتن محمود الخطيب ولا يمكن الرجوع فيها".

- لا يمكن مُساومة أكبر نادٍ في أفريقيا وإرتداء القميص الأحمر "شرف كبير":

بعدما طالته اتهامات البعض بمماطلة الأهلي ومساومته من أجل الحصول علي شروط مالية محددة عندما طلب الأهلي التعاقد معه بشكل نهائي من نادي الظفرة الإماراتي قال: "لا يوجد لاعب فى مصر يستطيع مساومة الأهلي، أبلغت المسئولين أنني تحت أمر الأهلي ولا يوجد أي خلافات حول الأمور المالية، ارتداء القميص الأحمر "شرف كبير"، فهل يصدق أحد أننى يمكن أن أساوم أكبر نادٍ فى أفريقيا والوطن العربي، بالتأكيد من يفعل ذلك مجنون".

- الرسالة الأخيرة.. وكلمات الوداع:

آخر رسالة لمحمد عبد الوهاب كتبها بخط يده وقام بتعليقها في غرفة ملابس اللاعبين بالأهلي قبل وفاته بيوم وكانت بمثابة رسالة وداع لزملائه وكل محبيه من جماهير وعشاق كرة القدم وجاء فيها: "لا تبكى نفسى على شىء قد ذهب ونفسي التى تملك كل شىء ذاهبة"، وأخبر بعض زملائه المقربين بالفريق أن نهايته اقتربت.