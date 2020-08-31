رياضة | الأهلي يتلقى عرضًا تركيًا للتعاقد مع نجم الفريق المُعار

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتلقى عرضًا تركيًا للتعاقد مع نجم الفريق المُعار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى النادي الأهلي خطابًا رسميا من نادي كار جمرك التركي لضم عمار حمدي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأرسل النادي التركي خطابا رسميا إلى النادي الأهلي للتعاقد مع عمار حمدي لاعب وسط الفريق ومعرفة طلباتهم المادية للموافقة على رحيل اللاعب.

ويلعب عمار حمدي معارًا إلى طلائع الجيش منذ يناير الماضي، حيث ظهر اللاعب بصورة مميزة مع الطلائع بجانب تألقه مع منتخب مصر الأوليمبي في بطولة أمم إفريقيا تحت ٢٣ عام والتي توج بها الفراعنة باللقب.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.