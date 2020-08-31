رياضة | الكشف عن تشكيل برشلونة بدون ميسي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن تشكيل برشلونة بدون ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي من الرحيل عن فريقه الحالي برشلونة، وذلك بسبب الأزمات بينه وبين إدارة النادي برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو في الفترة الأخيرة.

ويرغب ليونيل في مغادرة البارسا وخوض تحدي جديد خلال مسيرته الكروية، حيث يعد نادي مانشستر سيتي أقرب الفرق للظفر بخدمات اللاعب الأرجنتيني.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع فريق برشلونة في صيف موسم 2021 القادم، ويملك الأرجنتيني شرط جزائي في عقده بمبلغ 700 مليون يورو.

ويأتي التشكيل المتوقع بعد رحيل ميسي كالتالي :-

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حراسة المرمى: تيرشتيجن.

خط الدفاع: سيميدو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا.

خط الوسط: فرينكي دي يونج - ريكي بويج- ميراليم بيانيتش.

خط الهجوم: كوتينيو - عثمان ديمبلي - جريزمان.

يذكر أن البارسا لم يحقق أي لقب في الموسم الماضي، وكانت آخر بطولة قد خرج منها برشلونة هى دوري أبطال اوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني بعد الخسارة بنتيجة 8-2 في دور الربع نهائي.