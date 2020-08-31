رياضة | الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مجلس إدارة نادى بيراميدز، حسم ملف رحيل البوركيني إيريك تراورى، وبيعه لصفوف الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب انشغال الفريق بالتجهيز للدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأنهى الأهلى اتفاقه مع تراروى، بعد ترحيب اللاعب بارتداء قميص الشياطين الحمر، بالإضافة إلي أن إدارة بيراميدز لا تمانع رحيل اللاعب، بشرط مناقشة هذا الملف بعد الانتهاء من منافسات الكونفدرالية الأفريقية، خاصة وأن هدف بيراميدز هو حصد البطولة.

ويسعى مجلس إدارة الأهلي لحسم انتقال اللاعب خاصة فى ظل تغير خريطة الجهاز الفنى للمارد الأحمر بشأن اللاعبين الأجانب وإمكانية الاستغناء عن بعض المتواجدين حاليًا والتعاقد مع بدلاء يستطيعون احداث الفارق.

يذكر أن تراورى بدأ مشواره في الدوري المصري مع أسوان ثم انتقل إلى المقاصة وبيراميدز، ووصل إجمالي مشاركاته فى الإجيبشيان ليج إلى 137 مباراة ، سجل خلالها 38 هدفا، وصنع 24، وحصل تراورى على 18 بطاقة صفراء إضافة إلى طرد واحد