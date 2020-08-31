رياضة | إشبيلية يحسم التعاقد مع نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إشبيلية يحسم التعاقد مع نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتاز النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب فريق برشلونة الإسباني، الفحص الطبي تمهيداً لإنتقالة إلى نادي إشبيلية خلال الساعات القليلة المقبلة.

ووفقاً لصحيفة " ماركا " فإن النادي الاندلسي قد حسم التعاقد مع النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش لمدة عامين، ابتداء من الموسم المقبل.

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وكان راكيتيتش قد تلقي أتصال هاتفي من رونالد كومان يُطالبة فية بمغادرة الفريق الكتالوني، بنهاية الموسم الجاري، بعد الخروج المدوي من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة قد تكلف الفريق الأندلسي قرابة 10 مليون يورو، بعقد يمتد حتي صيف 2022.

يذكر أن راكيتيتش قد انتقل إلى برشلونة قادما من إشبيلية في صيف 2014, مقابل 18 مليون يورو.