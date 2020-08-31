رياضة | 3 عروض احتراف لنجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 3 عروض احتراف لنجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الشاب محمد شكري، الظهير الأيسر بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ثلاث عروض محلية من أجل الرحيل عن الأهلي خلال الموسم المقبل.

ونجح شكري في الحصول على قناعة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق للأحمر، وطلب الأخير استمراره في تدريبات الفريق بعد الإشادة بقدراته، بعد المستوى اللافت الذي ظهر به.

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وينتظر شكرى تحديد مصيره مع الفريق، بعد تلقيه لثلاث عروض محلية، للخروج على سبيل الإعارة خلال الفترة المقبلة.

وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، قد حصل على توقيع شكري في الشهور الماضية لمدة 5 سنوات، بعدما حصل اللاعب على قناعة رينيه فايلر.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 62 نقطة، وينتظر مباراة قوية في الجولة المقبلة أمام وادي دجلة.