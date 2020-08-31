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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد عبدالوهاب.. «موسيقار الملاعب» الذي حرمه الموت من إكمال ‏ألحانه الكروية

يتزامن اليوم الحادي والثلاثين من أغسطس من عام 2020 مع الذكرى الرابعة عشر لرحيل محمد عبدالوهاب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، والذي وافته المنية في ملعب التتش خلال مران الفريق الأحمر اثر أزمة قلبية داهمته عن عمر يناهز 22 عاماً.

عبدالوهاب من مواليد الأول من أكتوبر من عام 1983، بمحافظة الفيوم.

وبدأ عبدالوهاب مشواره مع المستديرة بالانضمام لمركز شباب سنورس بمحافظته وهو في الرابعة عشر من عمره، وتقدم لاختبارات الزمالك بعدها ونجح في اجتيازها، إلا أن والده رفض قيده بصفوف النادي الأبيض.

وانضم بعدها «موسيقار الملاعب» لصفوف الألومنيوم، ليتألق بشدة ويضمه حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر للشباب لصفوف الفراعنة للمشاركة في كأس أمم أفريقيا للشباب 2003 ببوركينا فاسو، وهي البطولة التي شهدت توهج عبدالوهاب وكتابة شهادة ميلاده الكروية ومعرفة جميع الجماهير المصرية بموهبته الكبيرة، علماً بانه كان صاحب هدف التأهل للمباراة النهائية في تلك النسخة التي عانق فيها المصريون الذهب.

ومع تأهل منتخب مصر للشباب لكأس العام 2003 وظهوره بشكل لافت للنظر أعلن نادي الظفرة الاماراتي ضمه من الألومنيوم، ليطرق عبدالوهاب أبواب الاحتراف وهو في العشرين من عمره.

ويعلن الأهلي تعاقده مع محمد عبدالوهاب، في نقلة كبرى لإبن محافظة الفيوم، ولتبدأ حكاية عشق فريدة من نوعها بينه وبين أنصار القلعة الحمراء، فيعزف عبدالوهاب أجمل الألحان الكروية بالقميص الأحمر، ويقذف مرمى المنافسين بتسديدات من العيار الثقيل ويصنع العديد من الأهداف بيسراه المميزة.

ويصعد نجم عبدالوهاب عنان السماء، وينضم لصوف منتخب مصر الأول في ولاية حسن شحاتة ويكون أحد الركائز الأساسية والظهير الأيسر الذي يعول عليه المعلم طموحات عديدة، فساهم الراحل في تتويج الفراعنة بكأس أمم أفريقيا 2006 بمصر عن جدارة واستحقاق، بمجهودوافر على المستويين الدفاعي والهجومي ولمسات مؤثرة وفارقة في معانقة الفراعنة للقب، كذلك خاض مشوار منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2006.

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وعلى الرغم من قصر الفترة التي قضاها محمد عبدالوهاب بالملاعب برحيله عن عالمنا وهو في ريعان شبابه، إلا أنه ترك بصمة واضحة في الكرة المصرية، حيث حقق 10 ألقاب متنوعة في تاريخه بواقع 7 مع الأهلي ولقب مع منتخب مصر الأول واّخر مع منتخب الشباب واّخر مع المنتخب العسكري، كما دون إسمه في سجلات هدافي الفريق الأحمر بـ 6 اهداف خلال موسمين.

الظهير الأيسر المدفعجي والهداف رحل عن عالمنا صباح الحادي والثلاثين من أغسطس من عام 2006 في فاجعة أصابت عشاق الكرة المصرية والعربية والأفريقية، تاركاً ورائه ذكريات سعيدة لن تسناها عشاق الأهلي وجماهير مصر بشكل عام، ومشوار حافل بالانجازات، وموهبة فذة افتقدها الملاعب المصرية والعربية، وأخلاق رفيعة ميزته داخل وخارج المستطيل الأخضر، رحم الله محمد عبدالوهاب، الذي حال الموت دون إكمال معزفاته الكروية الخالدة، لن ننساك أبداً.