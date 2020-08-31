شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يخوض المران بشكل طبيعى رغم الإيقاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على خوض التدريبات اليوم بشكل طبيعي برفقة زملائه بمران اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة رغم غيابه عن مباراة الفريق المقبلة أمام بيراميدز بسبب الإيقاف.

وكان اللاعب قد حصل على بطاقة صفراء أمام إنبي أمس وهي البطاقة الثالثة ليغيب عن المباراة المقبلة.

وتواجد طارق حامد في المران وخاض التدريبات الجماعية ثم خاض جزء تدريبي في الجيمانزيوم. ويستعد الفريق لمواجهة نظيره بيراميدز الخميس المقبل في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.