شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام ومحمد حسن يواصلان التأهيل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استمر حازم إمام ومحمد حسن، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، في تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما على هامش مران اليوم بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.
و يخضع الثنائي لتدريبات تأهيلية في الجيمانزيوم بسبب الإصابة، حيث يعاني حازم إمام من إصابة بشد في العضلة الأمامية ويعاني محمد حسن من شد في العضلة الخلفية. ويحاول الجهاز الطبي تجهيز الثنائي بالشكل الأمثل للمباريات المقبلة للفريق. ويستعد الفريق لمواجهة نظيره بيراميدز الخميس المقبل في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.
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