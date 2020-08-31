شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خاص لاستعادة شيكابالا بعد انتهاء الإيقاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، برنامجا تدريبيا خاصا لمحمود عبدالرازق "شيكابالا" خلال المران اليوم بملعب النادي.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعب بالشكل المناسب لمباريات الفريق المقبلة بعد انتهاء فترة الإيقاف التي أبعدته عن المباريات الأخيرة منذ بطولة السوبر.

وأدى شيكابالا برنامجا خاصا لزيادة معدلات لياقته الفنية والبدنية تحت إشراف أمير عبدالعزيز المدرب العام للفريق. ويستعد الفريق لمواجهة نظيره بيراميدز الخميس المقبل في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.