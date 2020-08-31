شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى ينتظم فى تدريبات الزمالك استعداداً لبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انتظم مصطفى فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.
و تعافى اللاعب من إصابته التي أبعدته عن مباريات الفريق الماضية، وأصبح جاهزا للمشاركة في المباريات المقبلة وفقا لرؤية الجهاز الفني.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره بيراميدز الخميس المقبل في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.
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