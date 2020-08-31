شكرا لقرائتكم خبر عن راحة لمحمود علاء من تدريبات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية للفريق اليوم بعد تعرضه للإصابة بجرح في الرأس خلال مباراة إنبي أمس.

و فضل الجهاز الفني منح اللاعب راحة بعد شعوره بحالة دوران في نهاية اللقاء، وأكد الجهاز الطبي للزمالك أن الإصابة طفيفة ولن تؤثر على جاهزيته لمباراة الفريق امام بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.