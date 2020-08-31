شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية للأساسيين فى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تولى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تدريب اللاعبين الأساسيين الذين خاضوا مباراة إنبي أمس. و أدى اللاعبون تدريبات خفيفة واستشفائية تحت قيادة كارتيرون لتقليل الحمل البدني عليهم وبعض التدريبات التكتيكية والمرونة الجسدية. ونفذ كارتيرون، التدريبات برفقة أحمد عصمت مدرب الأحمال بالفريق في إطار الاستعداد لمباراة بيراميدز المقبلة المقرر لها الخميس المقبل في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,727

تعافي 72,120

وفيات 5,399

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