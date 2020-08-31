شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة لكارتيرون مع لاعبى الزمالك فى بداية المران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب بدأ مران الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بعقد جلسة بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق واللاعبين ووجه لهم التهنئة على الأداء خلال مباراة إنبي أمس وتحقيق الفوز باللقاء. وأكد المدير الفني للاعبين أنه ينتظر منهم أداء أقوى المباراة المقبلة أمام بيراميدز ولن يقبل سوى بتحقيق الثلاث نقاط. ويستعد الفريق لمواجهة بيراميدز الخميس المقبل في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 98,727

تعافي 72,120

وفيات 5,399

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