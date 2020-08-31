شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: حازم امام لايصلح لرئاسة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن حازم إمام، نجم القلعة البيضاء وعضو مجلس الزمالك واتحاد الكرة الاسبق لا يصلح لرئاسة نادي الزمالك نهائياَ، لافتا إلى ان الثعلب الصغير كانت له تجربة فاشلة مع مجلس ممدوح عباس عندما كان عضواَ بمجلس الإدارة ولم يحقق أي نجاحات.

وشدد منصور في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» ان الزمالك شهد طفرة إنشائية غير مسبوقة لم يتوقعها أعضاء الجمعية العمومية ،لافتاَ إلى أنه يجهز مفاجأة لأعضاء النادي خلال الفترة المقبلة لن يعلن عنها في الوقت الحالي، وأوضح أن حازم امام لا يستطع تحمل أعباء رئاسة الزمالك سواء داخل النادي أو خارجه.