شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي السابق يقترب من الأفريقي التونسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب اقترب الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني السابق للإسماعيلي من تدريب الإفريقي التونسي بعد تلقيه عرضاً جاداً من النادي التونسي خلال الساعات القليلة الماضية، كان جوميز قد فسخ عقده بالتراضي مع إدارة الدراويش وتنازل عن الشرط الجزائي الذي يقدر بقيمة راتب شهر ويبلغ 150 الف جنيه، وذلك بعد تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة التي تحسنت عقب تولي أدهم السلحدار مسئوولية الدراويش مؤخرا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 98,727

تعافي 72,120

وفيات 5,399

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