شكرا لقرائتكم بيراميدز ضد الزمالك .. كارتيرون يجتمع باللاعبين ويقود مران الأساسيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ مران الزمالك اليوم ، بعقد جلسة بين الفرنسى باتريس كارتيرون، واللاعبين ووجه لهم التهنئة على الأداء خلال مباراة إنبى أمس وتحقيق الفوز باللقاء، الذى جمع بين الفريقين أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدوررى الممتاز، والذى انتهى بفوز الأبيض بهدف دون رد، وأكد خلال المدير الفنى للاعبين أنه ينتظر منهم أداء أقوى فى المباراة المقبلة أمام بيراميدز فى المباراة التى ستجمع الفريقان فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرون من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء الخميس المقبل، وأنه لن يقبل سوى بتحقيق الثلاث نقاط.

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وتولى الفرنسى باتريس كارتيرون تدريب اللاعبين الأساسيين الذين خاضوا مباراة إنبى أمس، وأدى اللاعبون تدريبات خفيفة واستشفائية تحت قيادة كارتيرون لتقليل الحمل البدنى عليهم وبعض التدريبات التكتيكية والمرونة الجسدية، فيما نفذ كارتيرون التدريبات برفقة أحمد عصمت مدرب الأحمال بالفريق فى إطار الاستعداد لمباراة بيراميدز.

ويرغب الزمالك فى تحقيق الفوز فى مواجهة بيراميدز المقبلة والتى ستكون بمثابة صراع خاص على المركز الثانى هذا الموسم، بعدما تساوى الفريقان فى النقاط، حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن الأبيض الذى جاء فى المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة بنفس الرصيد من النقاط، حيث خاض الفريق الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.