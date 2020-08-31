شكرا لقرائتكم بيراميدز ضد الزمالك .. كارتيرون يجتمع باللاعبين ويقود مران الأساسيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بدأ مران الزمالك اليوم ، بعقد جلسة بين الفرنسى باتريس كارتيرون، واللاعبين ووجه لهم التهنئة على الأداء خلال مباراة إنبى أمس وتحقيق الفوز باللقاء، الذى جمع بين الفريقين أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدوررى الممتاز، والذى انتهى بفوز الأبيض بهدف دون رد، وأكد خلال المدير الفنى للاعبين أنه ينتظر منهم أداء أقوى فى المباراة المقبلة أمام بيراميدز فى المباراة التى ستجمع الفريقان فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرون من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء الخميس المقبل، وأنه لن يقبل سوى بتحقيق الثلاث نقاط.
وتولى الفرنسى باتريس كارتيرون تدريب اللاعبين الأساسيين الذين خاضوا مباراة إنبى أمس، وأدى اللاعبون تدريبات خفيفة واستشفائية تحت قيادة كارتيرون لتقليل الحمل البدنى عليهم وبعض التدريبات التكتيكية والمرونة الجسدية، فيما نفذ كارتيرون التدريبات برفقة أحمد عصمت مدرب الأحمال بالفريق فى إطار الاستعداد لمباراة بيراميدز.
ويرغب الزمالك فى تحقيق الفوز فى مواجهة بيراميدز المقبلة والتى ستكون بمثابة صراع خاص على المركز الثانى هذا الموسم، بعدما تساوى الفريقان فى النقاط، حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن الأبيض الذى جاء فى المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة بنفس الرصيد من النقاط، حيث خاض الفريق الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.
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