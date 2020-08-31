شكرا لقرائتكم بيراميدز ضد الزمالك .. كارتيرون يمنح محمود علاء راحة من مران اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل محمود علاء، مدافع الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية للفريق اليوم، الإثنين، بعد تعرضه للإصابة بجرح فى الرأس خلال مباراة إنبى أمس، والتى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، حيث فضل الجهاز الفنى للفريق، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، منح اللاعب راحة بعد شعوره بحالة دوران فى نهاية اللقاء، بعدما تعرض للإصابة فى الرأس والتى استلزمت عملت ضمادة رأس له.

وأكد الجهاز الطبى للزمالك، أن الإصابة طفيفة ولن تؤثر على جاهزيته لمباراة الفريق امام بيراميدز التى ستجمع الفريقان فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرون من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء الخميس المقبل.

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وشهد مران الزمالك، المُقام الآن، على ستاد عبداللطيف أبو رجيلة، تولى الفرنسى باتريس كارتيرون تدريب اللاعبين الأساسيين الذين خاضوا مباراة إنبى أمس، وأدى اللاعبون تدريبات خفيفة واستشفائية تحت قيادة كارتيرون لتقليل الحمل البدنى عليهم وبعض التدريبات التكتيكية والمرونة الجسدية، فيما نفذ كارتيرون التدريبات برفقة أحمد عصمت مدرب الأحمال بالفريق فى إطار الاستعداد لمباراة بيراميدز.

ويرغب الزمالك فى تحقيق الفوز فى مواجهة بيراميدز المقبلة والتى ستكون بمثابة صراع خاص على المركز الثانى هذا الموسم، بعدما تساوى الفريقان فى النقاط، حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن الأبيض الذى جاء فى المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة بنفس الرصيد من النقاط، حيث خاض الفريق الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.