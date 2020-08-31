المقاصة يتقدم على حرس الحدود بهدف متأخر في الشوط الأول

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جدة - عمرو شويل أنهى فريق مصر المقاصة الشوط ألأول من مباراته أمام حرس الحدود متقدما بهدف دون رد فى المباراة المقامة بينهما باستاد المكس ضمن فاعليات الجولة الـ23 للدورى، وسجل الهدف محمد إبراهيم من ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.
وألغى محمد عادل حكم لقاء حرس الحدود ومصر المقاصة هدفا لصالح الأخير أحرزه أحمد عبد العزيز مودى مدافع الفريق الفيومى فى الدقيقة 35 بعد اللجوء للفار بداعى التسلل
وجاء تشكيلة المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمود حمدي، الدفاع: حسني فتحي وأحمد مودي ومحمد دبش وعاصم سعيد، خط الوسط: أحمد محسن وصلاح ريكو ومحمد توني ومحمد إبراهيم، والهجوم: شميلس بيكلي وعمرو مرعي.
ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد كوكو وعصام صبحي ومصطفى شبيطة ومحمد مسعد ومحمد كناريا وصلاح عاشور وباولن فوافي وأودو موسيس وصلاح أمين.
يدخل المقاصة المباراة برصيد 23 نقطة ويحتل المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري.
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