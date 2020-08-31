شكرا لقرائتكم المقاصة يتقدم على حرس الحدود بهدف متأخر في الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى فريق مصر المقاصة الشوط ألأول من مباراته أمام حرس الحدود متقدما بهدف دون رد فى المباراة المقامة بينهما باستاد المكس ضمن فاعليات الجولة الـ23 للدورى، وسجل الهدف محمد إبراهيم من ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وألغى محمد عادل حكم لقاء حرس الحدود ومصر المقاصة هدفا لصالح الأخير أحرزه أحمد عبد العزيز مودى مدافع الفريق الفيومى فى الدقيقة 35 بعد اللجوء للفار بداعى التسلل

وجاء تشكيلة المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمود حمدي، الدفاع: حسني فتحي وأحمد مودي ومحمد دبش وعاصم سعيد، خط الوسط: أحمد محسن وصلاح ريكو ومحمد توني ومحمد إبراهيم، والهجوم: شميلس بيكلي وعمرو مرعي.

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ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد كوكو وعصام صبحي ومصطفى شبيطة ومحمد مسعد ومحمد كناريا وصلاح عاشور وباولن فوافي وأودو موسيس وصلاح أمين.

يدخل المقاصة المباراة برصيد 23 نقطة ويحتل المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري.‎