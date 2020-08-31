شكرا لقرائتكم خبر عن لاتسيو يكافىء هداف الدوري الإيطالي بعقد حتى 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كافأ نادي لاتسيو الإيطالي هدافه تشيرو إيموبيلي على موسمه الرائع ومدّد عقده لخمس سنوات إضافية حتى 2025 اليوم الاثنين.

وقال مدير التواصل في النادي ستيفانو دي مارتينو لقناة نادي العاصمة "التزم تشيرو إيموبيلي لخمس سنوات إضافية اليوم مع لاتسيو حتى 2025".

وأضافت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أنه سينال راتبا سنويا بقيمة 4 ملايين يورو.

وأحرز إيموبيلي في الموسم المنصرم جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في البطولات الأوروبية، بتسجيله 36 هدفا مع "بيانكوتشيليستي" في 37 مباراة ضمن الدوري المحلي.

وتابع "هذا أمر هام لأن إيموبيلي كان مُطاردا من أهم الاندية، ولانه حامل الحذاء الذهبي".

واشارت تقارير سابقة إلى رغبة أندية نابولي، ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني بالتعاقد مع إيموبيلي، لكنه فّضل البقاء في روما، خصوصا بعد تأهل لاتسيو إلى دوري إبطال أوروبا.

وبهذا الخيار، يكون إيموبيلي (10 أهداف في 39 مباراة دولية) قد التزم مع لاتسيو حتى نهاية مسيرته تقريبا، إذ يبلغ راهنا 30 عاما.

وكانت افضل فترات إيموبيلي مع بيسكارا (2012) وتورينو (2014). ورفع إيموبيلي رصيده مع لاتسيو إلى 125 هدفا في 178 مباراة بعد انتقاله إلى ملعب "أوليمبيكو" في 2016 قادما من إشبيلية الإسباني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | لاتسيو يكافىء هداف الدوري الإيطالي بعقد حتى 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.