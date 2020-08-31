الامارات | حقيقة طلب برايثوايت للرقم 10 بدلاً من ميسي

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شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة طلب برايثوايت للرقم 10 بدلاً من ميسي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "20 دقيقة" الأرجنتينية أن لاعب برشلونة، الدنماركي مارتن برايثوايت يريد استغلال أزمة زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي مع إدارة النادي للحصول على القميص رقم 10 الخاص بـ"البرغوث".
وبعد انتشار الخبر على نطاق واسع خرج اللاعب الدنماركي للرد غاضباً، وقال لصحيفة "بي تي" الدنماركية: "ماذا يظن الناس أنفسهم؟ بالطبع لم أذهب إلى النادي لأطلب رقم ميسي. سيكون أمر يفتقد للاحترام، اعتقد أن من يقوم باختلاق هذه القصص يفتقر لاحترام باقي الناس".
وأضاف برايثوايت: "العديد من الأشياء تُكتب عن ليونيل ميسي وأنا لا أعلم ما يحدث، يمكنني فقط القول بأنه لاعب وشخص رائع".
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