شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم مغربي يفضل أوروبا عن الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى ايو ب الكعبي مهاجم المنتخب المغربي عرضين اوروبيين خلال الايام الاخيرة من اجل الإنتقال الى احداهما بداية من الموسم المقبل بعد فسخ تعاقده مع ناديه الصيني الذي كان يلعب له خلال الموسم المنقضي.

كان اللاعب قد تلقى عرضا جادا من نادي بيراميدز خلال الايام الماضية ،لكن اللاعب يفضل الإحتراف في اوروبا لرغبته في استكمال مسيرته الإحترافية وعدم اللعب في الدوريات العربية