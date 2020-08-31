شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري يرفض رحيل العراقي للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض طارق العشري المدير الفني للفريق الكروي الاول بالنادي المصري فكرة رحيل كريم العراقي مدافع الفريق إلى نادي الزمالك بداية من الموسم المقبل في ظل النقص العددي الذي يعاني منه الفريق البورسعيدي وعدم قدرة مجلس الإدارة على التعاقد مع عناصر مميزة بداية من الموسم المقبل بسبب ازمة ايقاف قيد اللاعبين لعدم سداد النادي مستحقات لاعبيه السابقين.

ووفقا لاحد افراد الجهاز الفني فإن اللاعب يرغب في الرحيل عن النادي البورسعيدي إلى الزمالك بنهاية الموسم الجاري ،لكن المدير الفني يرفض التفريط فيه