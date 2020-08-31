شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض التفاوض مع لاعب الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفضت لجنة التخطيط بالنادي الاهلي برئاسة محسن صالح الدخول في مفاوضات مع محمد إبراهيم لاعب الوسط المهاجم بمصر المقاصة ولاعب الزمالك السابق بإعتبار انه تعرض لعدة إصابات سابقة ولم يعد قادرا على تحمل ضغط المباريات التي يخوضها الاهلي سواء المحلية أو الإفريقية ،ووفقا لمصدر مسئوول داخل القلعة الحمراء فإن اللاعب يمتلك إمكانيات مميزة لكنه لن يستطيع تحمل العبء البدني الذي يخوضه الفريق في المباريات الإفريقية والمحلية الوضع في مصر

اصابات Advertisements 98,727

تعافي 72,120

وفيات 5,399

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