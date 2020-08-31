بيكلي ومرعي يقودان هجوم المقاصة أمام حرس الحدود

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة حرس الحدود، المقرر انطلاقها في تمام الخامسة مساء اليوم على ملعب استاد المكس، ضمن الجولة الـ ٢٣ للدوري.
وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:
حراسة المرمى: محمود حمدي
الدفاع: حسني فتحي وأحمد مودي ومحمد دبش وعاصم سعيد
خط الوسط: أحمد محسن وصلاح ريكو ومحمد توني ومحمد إبراهيم
الهجوم: شميلس بيكلي وعمرو مرعي.
ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وعصام صبحي ومصطفى شبيطة ومحمد مسعد ومحمد كناريا وصلاح عاشور وباولن فوافي وأودو موسيس وصلاح أمين.
يدخل المقاصة المباراة برصيد ٢٣ نقطة ويحتل المركز الـ ١٤ في جدول ترتيب الدوري.
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