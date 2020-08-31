شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة «ديانج» للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أخطر أليو ديانج لاعب الفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي ،سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بعودته إلى تدريبات الفريق يوم الاربعاء المقبل استعدادا لمواجهة وادي دجلة في الدوري الممتاز ،كان ديانج قد سافر إلى بلاده من اجل تجديد جواز سفره بموافقة الجهاز الإداري للفريق وبعلم السويسري رينيه فايلر المدير الفني خصوصا انه لم يشارك في مباراة المصري الاخيرة بسبب الإيقاف الوضع في مصر

اصابات Advertisements 98,727

تعافي 72,120

وفيات 5,399

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