شكرا لقرائتكم خبر عن فنار بخشة التركي يضم لاعب إنبي الصاعد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاقد نادي فنار بخشة التركي مع حسين بركة لاعب إنبي الصاعد لمدة خمس سنوات بعدما اجتاز اللاعب الاختبارات التي خضع لها خلال فترة المعايشة التي خضع لها في الفترة الأخيرة.
وعلمت «المصري اليوم» ان اللاعب كان قد تعاقد مع إحدى شركات التسويق في أوروبا من اجل تمكينه من الاحتراف الخارجي أملا في الاستمرار في تجربة الاحتراف اسوة بما حدث مع الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومحمد النني نجم الأرسنال الإنجليزي، ويرى اللاعب ان تجربة الاحتراف الخارجي ستمكنه من الانضمام للمنتخب الوطني للشباب بقيادة ربيع ياسين المدير الفني.
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