شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يرفض التصالح مع هشام حنفي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب محاولات التصالح مع هشام حنفي نائب رئيس قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء السابق بعدما هاجم الأخير سياسة النادي في اختيار مدربي قطاع الناشئين بعد الاستغناء عن نجله الذي كان ضمن لاعبي فريق الناشئين حتى الموسم الاخير.
وعلمت «المصري اليوم» ان حنفي اضطر للظهور الإعلامي خلال الايام الاخيرة للتراجع عن تصريحاته التي هاجم فيها مجلس الخطيب أملا في إعادة العلاقة بينهما، لكن المجلس يتحفظ على التعامل معه مرة أخرى.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
98,727
-
تعافي
72,120
-
وفيات
5,399
كانت هذه تفاصيل خبر الخطيب يرفض التصالح مع هشام حنفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.