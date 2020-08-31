شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يرفض التصالح مع هشام حنفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب محاولات التصالح مع هشام حنفي نائب رئيس قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء السابق بعدما هاجم الأخير سياسة النادي في اختيار مدربي قطاع الناشئين بعد الاستغناء عن نجله الذي كان ضمن لاعبي فريق الناشئين حتى الموسم الاخير.

وعلمت «المصري اليوم» ان حنفي اضطر للظهور الإعلامي خلال الايام الاخيرة للتراجع عن تصريحاته التي هاجم فيها مجلس الخطيب أملا في إعادة العلاقة بينهما، لكن المجلس يتحفظ على التعامل معه مرة أخرى.