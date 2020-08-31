شكرا لقرائتكم خبر عن منع عبد الظاهر السقا من دخول معسكر المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض طارق العشري المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي المصري تواجد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بمعسكر الفريق خلال مباريات الدوري الممتاز بسبب الخلافات التي دبت بينهما خلال الفترة الأخيرة. واتهم العشري خلال جلسة خاصة مع المقربين منه عبد الظاهر السقا بمحاولة الإطاحة به من تدريب المصري بعد أن قام السقا بالتفاوض مع الفرنسي ديسابر المدير الفني الاسبق لبيراميدز والإسماعيلي، لكن الاخير رفض لإرتباطه بعقد مع أحد الأندية الفرنسية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 98,727

تعافي 72,120

وفيات 5,399

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