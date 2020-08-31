شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المصري يرفض التفاوض مع «التؤام» لخلافة العشري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية التفاوض مع التؤام حسام وإبراهيم حسن، لخلافة طارق العشري المدير الفني الحالي في ظل رغبة عدد من المجلس في الإطاحة بالمدير الفني الحالي للفريق بسبب تراجع النتائج خلال المباريات الاخيرة.

وأكد عضو بمجلس الإدارة- رفض ذكر اسمه- أن حسام حسن ليس مطروحا لتدريب الفريق بسبب المشاكل التي أثارها خلال فترة توليه المسئوولية بالفريق البورسعيدي، وشدد المصدر على ان المجلس لم يستقر على خليفة طارق العشري خلال الفترة المقبلة.