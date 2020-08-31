شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يدرس استمرار السلحدار وأبوجريشة حتى نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس مجلس ادارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان استمرار أدهم السلحدار المدرب العام للفريق الكروي الأول بالدراويش ومحمد محسن أبوجريشة المدرب المساعد حتى نهاية الموسم الجاري، بعد تحسن أداء الفريق خلال الفترة الاخيرة وتحقيق الفوز على طنطا بنتيجة 3-1.

وأكدت مصادر داخل نادي الإسماعيلي أن إبراهيم عثمان يفضل استكمال الموسم بالثنائي أدهم السلحدار ومحسن أبوجريشة لحين التعاقد مع مدرب أجنبي بداية من الموسم المقبل.