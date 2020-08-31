شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة برشلونة تستعد لتقديم عرض خرافي لإقناع ميسي بالبقاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت شبكة «ESPN» الإسبانية أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، سيعمل على محاولة إقناع ميسي ووالده خورخي على البقاء داخل أسوار النادي الكتالوني، وعدم مغادرة اللاعب للنادي خاصة في ظل الأخبار التي تتردد عن قرب انتقال اللاعب لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأكدت الشبكة الإسبانية أن بارتوميو سيعرض على والد ميسي تمديد عقد أسطورة النادي لمدة عامين حتى عام 2023، مع راتب سنوي ضخم للغاية يصل لـ 100 مليون يورو سنوياً.

وأشارت الشبكة أن إدارة البارسا سوف تطلب من ميسي إعادة النظر في موقفه الأخير، والعدول عنه ومحاولة إيجاد مخرج لتلك الأزمة الراهنة بين اللاعب وإدارة النادي.

وأكدت «ESPN» أن الاجتماع بين خورخي ميسي وبارتوميو سيكون بخصوص خيار تجديد العقد فقط لاغير وأن رئيس النادي الكتالوني لن يقبل بأي شئ أخر تحت أي حال من الأحوال.