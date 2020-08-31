شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لوف: نوير أفضل لاعب وليس ليفاندوفسكي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020 اختار مدرب المنتخب الألماني يواكيم لوف حارس ​بايرن ميونيخ​ مانويل نوير، كأفضل لاعب يستحق الكرة الذهبية لهذا العام بدلا من زميله في الفريق المهاجم روبرت ​ليفاندوفسكي​.

وقال لوف: "كان مانويل في حالة جيدة طوال موسم 2019/2020. مانويل ينتمي إلى فئة خاصة به. حارس لا يصدق". وأضاف: "ليس لدي أي شيء ضد روبرت ليفاندوفسكي، إنه هداف من الطراز العالمي، لكن بالنسبة لي، أفضل لاعب في العالم هذا العام سيكون مانويل نوير. نتيجة ما فعله في النهائي في لشبونة".

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