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كيليني لا يستبعد الإعتزال بعد اليورو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020

أكد قائد نادي ​يوفنتوس​ والمنتخب الإيطالي ​جيورجيو كيليني​ أنه لا يستبعد الإعتزال بعد بطولة اليورو المقبلة، لكن لا يفكر بالأمر الآن.

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وكان صاحب الـ 36 عاماً قد لعب 4 مباريات فقط مع فريقه في الموسم الماضي بسبب الإصابة، لكنه يأمل أن يستعيد عافيته قبل البطولة القارية المنتظرة.

وقال كيليني في مؤتمر صحافي :"لا أعلم ما سيحصل، سيكون من الجميل الاعتزال بعد اليورو، لن أستبعد ذلك، لكن من الصعب النظر إلى الأمام".

وتابع :"بصراحة ان وصلت الى اليورو، ذلك يعني بأنني استعدت مستواي، وسأكون سعيداً بتتويج عامي بأن اكون قائد هناك، لا اريد ان افكر بما سيحصل بعد ذلك".

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