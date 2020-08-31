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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كيليني لا يستبعد الإعتزال بعد اليورو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020
أكد قائد نادي يوفنتوس والمنتخب الإيطالي جيورجيو كيليني أنه لا يستبعد الإعتزال بعد بطولة اليورو المقبلة، لكن لا يفكر بالأمر الآن.
وكان صاحب الـ 36 عاماً قد لعب 4 مباريات فقط مع فريقه في الموسم الماضي بسبب الإصابة، لكنه يأمل أن يستعيد عافيته قبل البطولة القارية المنتظرة.
وقال كيليني في مؤتمر صحافي :"لا أعلم ما سيحصل، سيكون من الجميل الاعتزال بعد اليورو، لن أستبعد ذلك، لكن من الصعب النظر إلى الأمام".
وتابع :"بصراحة ان وصلت الى اليورو، ذلك يعني بأنني استعدت مستواي، وسأكون سعيداً بتتويج عامي بأن اكون قائد هناك، لا اريد ان افكر بما سيحصل بعد ذلك".
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