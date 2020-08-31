متفوقًا على الريال والسيتي ويوفنتوس.. الهلال سابعًا في ترتيب أندية العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020

فريق الهلالأصدر موقع "Club World Ranking " المتخصص بتصنيف فرق كرة القدم على مستوى العالم، التصنيف الشهري لأفضل الأندية، في شهر أغسطس من العام الحالي 2020، والذي يتواجد فيه ليفربول الإنجليزي على الصدارة.



ووضع الموقع نادي الهلال، في المرتبة السابعة عالميا بحسب نتائجه هذا الموسم، متفوقاً على عدد كبير من أندية العالم في قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية.

ويتصدر ليفربول الترتيب بـ14695 نقطة، فيما جاء نادي فلامنجو البرازيلي في المركز الثاني بـ 13486 نقطة، واحتل برشلونة الإسباني المركز الثالث بـ 13105 نقاط، وتواجد ريفير بليت في المركز الرابع، وبالميراس البرازيلي خامسًا، وبايرن ميونيخ الألماني سادسًا.

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فيما جاء الهلال سابعاً متقدماً على مانشستر سيتي الإنجليزي الذي حل في المرتبة الثامنة، فيما غريميو البرازيلي وبوكا جونيورز الأرجنتيني في المرتبتين التاسعة والعاشرة على التوالي.

وحسم فريق الهلال رسمياً لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للمرة الـ 16 في تاريخه، برصيد 66 نقطة قبل نهاية البطولة بجولتين، بعد فوزه على الحزم بنتيجة (4-1)، ضمن منافسات الجولة الـ28 من المسابقة.