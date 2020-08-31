الهلال السعودي يحدد الرباعي الأجنبي في دوري أبطال آسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة نادي الهلال السعودي، حددت الرباعي الأجنبي الذي سيتم قيده في قائمة الفريق، لمسابقة دوري أبطال آسيا. ذكرت صحيفة الرياضية السعودية: "الهلال رفع القائمة الآسيوية الجديدة، وتضمنت الرباعي الأجنبي "بافينتيمبي غوميز، سباستيان جيوفنيكو، ألندري كاريلو، هيون سو"، إضافة إلى المدافع متعب المفرج، والحارس عبدالله الجدعاني. وحصل الهلال على لقب الدورى السعودى للمرة 16 في تاريخه، بعد الفوز على ضيفه الحزم، في المباراة التي أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر المسابقة. وحسم الهلال رسمياً اللقب قبل جولتين من نهاية المسابقة على حساب منافسه النصر، بفارق أفضلية المواجهات المباشرة. يذكر أن الهلال حامل لقب النسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال آسيا.

