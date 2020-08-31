أومتيتي يثير الجدل في برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020

أثار مدافع برشلونة، الفرنسي صامويل أومتيتي، بشأن سبب عدم حضوره رفقة باقي زملائه لفحوصات فيروس كورونا. وفقاً لمعلومات صحيفة آس الإسبانية، لم يحضر قلب الدفاع الفرنسي أومتيتي إلى المدينة الرياضية سيوتات إسبورتيفا، بسبب حصوله على إذن من النادي للخضوع للاختبار الطبي اليوم الإثنين، لأنه لا يزال منعزل في منزله، بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا في 14 أغسطس (آب). ومع ذلك، أطلق أومتيتي جميع الإنذارات حوله وفقاً لمصادر من النادي نفسه، بعدما شوهد اليوم من قبل العديد من الأشخاص في صالة الطيران الخاصة في برشلونة، على الرغم من أن النادي قال أنه محتجز في منزله بسبب إصابته بفيروس كورونا، حيث يشير كل شيء إلى عدم توافق واضح بين ما قاله النادي الكاتالوني، ووضع اللاعب الفرنسي. من خلال الاتصال ببيئة أومتيتي، أرادوا أن يؤكدوا بشكل قاطع أن اللاعب لا يزال في العزل المنزلي، مشيرين إلى أنه حصل على إذن من النادي لإجراء اختبارات فيروس كورونا اليوم الإثنين، حتى يتمكن من الدخول في ديناميات المجموعة في أسرع وقت ممكن. أومتيتي هو أحد اللاعبين الذين أبلغهم رونالد كومان إنه خارج مشروعه في الموسم الجديد، لكن المشكلة هي أنه لا يوجد عرض على الطاولة للاعب، وليس هناك فريق على استعداد لدفع 12 مليون يورو سنوياً، وهو الراتب الذي يتقاضاه في برشلونة.

