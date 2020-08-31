وايت يقترب من تجديد عقده مع برايتون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020

أفادت شبكة سكاي سبورتس أن مدافع ​برايتون​ بن وايت اقترب من الاتفاق على عقد جديد مع النادي الإنكليزي.

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وذلك بعد أن رفض وايت ثلاثة عروض سابقة من برايتون، بينما قدم ليدز يونايتد الصاعد حديثًا ثلاثة عروض مقابل وايت، لكن برايتون رفضها.

وقد استمتع المدافع بموسم ناجح للغاية على سبيل الإعارة في إيلاند رود، حيث ساعد النادي على الفوز بالبطولة والترقية إلى ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز.

كما شكل وايت شراكة دفاعية متينة مع قائد ليدز ليام كوبر في الفترة الأخيرة.