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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيدال: أنا وبرافو لن نكون أصدقاء أبدا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020
أعلن اللاعب أرتورو فيدال أنه هو وكلاوديو برافو لن يكونا أصدقاء مرة أخرى بعد الخلاف العام بينهما أثناء تمثيل تشيلي.
وقال فيدال: "أنا أحترم زملائي. عندما نحقق الانتصارات، فنحن جميعًا أصدقاء، ولكن عندما نخسر، يفقد الولاء. أنا لا أشارك ذلك".
وأضاف: "لن نكون أصدقاء أنا وبرافو مرة أخرى أبدًا، لكن زملاء في الفريق للدفاع عن المنتخب الوطني بقوة كبيرة. سيبذل قصارى جهده وكذلك سأفعل أنا، إنما في كرة القدم ليس الجميع أصدقاء، ولكن تحدث أشياء أخرى على أرض الملعب".
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