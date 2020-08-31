- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آخر تطورات قضية ميسي وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020
كشف تقرير صحافي إسباني، عن آخر التطورات بشأن رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. حسب إذاعة كادينا سير الإسبانية، فإن ليونيل ميسي اتصل هاتفياً عدة مرات برئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، ولكن الرئيس لم يرد عليه. وسيبدأ رونالد كومان خوض الحصة التدريبية الأول كمدرب لبرشلونة اليوم، ولن يكون ليونيل ميسي حاضراً في الجلسة الأولى، بعد تغيبه عن الفحص الطبي لفيروس كورونا. في حين لا يزال خورخي والد ليونيل ميسي في الأرجنتين، ولن يصل إلى برشلونة اليوم، وسيكون هناك المزيد من الفصول في قضية ميسي، ولكن يسود الهدوء في الوقت الحالي. وسيكون هناك اجتماع بين بارتوميو وخورخي ميسي في الأيام المقبلة، الرئيس لديه فكرة واحدة فقط، الحديث عن التجديد للعقد، لن يقبل في أي حال من الأحوال الحديث حول الرحيل.
كانت هذه تفاصيل خبر آخر تطورات قضية ميسي وبرشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.