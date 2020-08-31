آخر تطورات قضية ميسي وبرشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020

كشف تقرير صحافي إسباني، عن آخر التطورات بشأن رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. حسب إذاعة كادينا سير الإسبانية، فإن ليونيل ميسي اتصل هاتفياً عدة مرات برئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، ولكن الرئيس لم يرد عليه. وسيبدأ رونالد كومان خوض الحصة التدريبية الأول كمدرب لبرشلونة اليوم، ولن يكون ليونيل ميسي حاضراً في الجلسة الأولى، بعد تغيبه عن الفحص الطبي لفيروس كورونا. في حين لا يزال خورخي والد ليونيل ميسي في الأرجنتين، ولن يصل إلى برشلونة اليوم، وسيكون هناك المزيد من الفصول في قضية ميسي، ولكن يسود الهدوء في الوقت الحالي. وسيكون هناك اجتماع بين بارتوميو وخورخي ميسي في الأيام المقبلة، الرئيس لديه فكرة واحدة فقط، الحديث عن التجديد للعقد، لن يقبل في أي حال من الأحوال الحديث حول الرحيل.

