شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كورتيز تؤيد قرار ميسي بالرحيل عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020 دعمت العارضة البرازيلية سوزي ​كورتيز​ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على ترك نادي ​برشلونة​، بعد أن قرر الأخير الانتقال جراء الهزائم المتتالية التي تلقاها الفريق، كان آخرها الهزيمة أمام بايرن ميونيخ 8-2 في دوري أبطال أوروبا.

وقالت كورتيز: "طالما أن جوزيب ماريا بارتوميو هو رئيس برشلونة، فلن أرتدي قميص الفريق أو احتفل بانتصاراته وألقابه. الآن أنا من مشجعي مانشستر سيتي". وأضافت: "ميسي فعل كل شيء لبرشلونة. بدون ميسي، لن يتأهل برشلونة في السنوات الخمس الماضية للمنافسة الأوروبية. أنا 100٪ أؤيد قراره بالرحيل. أفضل لاعب في التاريخ يعامله برشلونة مثل القمامة. أنا حزينة لأن ميسي ولويس سواريز عوملوا بهذه الطريقة".

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