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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برايثوايت: لم أطلب الحصول على رقم ميسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020
أكد مهاجم نادي برشلونة الإسباني والدولي الدنماركي مارتن برايثوايت انه لم يفكر أبدا بالحصول على الرقم 10 في الفريق في ظل إقتراب النجم الارجنتيني ليونيل ميسي من الرحيل.
وقال برايثوايت، في تصريحات نشرتها صحيفة أس الاسبانية: "بالتأكيد لم أطلب من برشلونة الحصول على الرقم 10، إنه أمر فيه قلة إحترام، أعتقد ان الناس التي إخترعت هذا النوع من الأكاذيب يفتقدون للإحترام".
وأضاف: "لقد كُتب الكثير عن ميسي ولا أعلم ماذا يحصل، فقط أستطيع القول أنه لاعب عظيم وأنخ شخص تستطيع ان تكون زميله".
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