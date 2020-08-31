برايثوايت: لم أطلب الحصول على رقم ميسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020

أكد مهاجم نادي ​برشلونة​ الإسباني والدولي الدنماركي ​مارتن برايثوايت​ انه لم يفكر أبدا بالحصول على الرقم 10 في الفريق في ظل إقتراب النجم الارجنتيني ليونيل ميسي من الرحيل.



وقال برايثوايت، في تصريحات نشرتها صحيفة أس الاسبانية: "بالتأكيد لم أطلب من برشلونة الحصول على الرقم 10، إنه أمر فيه قلة إحترام، أعتقد ان الناس التي إخترعت هذا النوع من الأكاذيب يفتقدون للإحترام".

وأضاف: "لقد كُتب الكثير عن ميسي ولا أعلم ماذا يحصل، فقط أستطيع القول أنه لاعب عظيم وأنخ شخص تستطيع ان تكون زميله".