شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وثيقة تؤكد الاطاحة براتب ميسي اذا لم ينضم الى التدريبات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020 كشفت صحيفة ​ماركا​ الاسبانية MARCA، انه تم الكشف عن مستندات رسمية قد تعكر مزاج نجم فريق ​برشلونة​ الاسبانية ​ليونيل ميسي​ الذي يتمرد على ادارة البلوغرانا ويريد انهاء مسيرته والرحيل.

فوفقا للوثيقة الموقعة بين رابطة الدوري الاسباني لكرة القدم " ​الليغا​ " وإتحاد اللاعبين الإسبان، في المادة (5) من المرفق الخامس له هناك بند بقول ما يلي:"غياب أول وثاني وثالث، للاعب عن العمل مع فريقه بدون سبب عادل، يُعتبر مخالفة خطيرة جداً، وقد تصل العقوبة لايقاف اللاعب عن العمل، وتجميد راتبه.

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