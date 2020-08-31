شكرا لقرائتكم نادي تركي يطلب ضم لاعب الأهلي رسميا فى الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى النادي الأهلي عرضاً رسمياً من نادي كارا جمرك التركي لشراء عمار حمدي صانع ألعاب الفريق المعار لطلائع الجيش بداية من الموسم المقبل، وأكد مصدر مُقرب من اللاعب أن النادي التركي يُتابعه منذ فترة طويلة قبل أن يرسل عرضاً رسمياً لشرائه.

وأوصت لجنة التخطيط في النادي الأهلي برئاسة محسن صالح بضرورة عودة عمار حمدي، وذلك لتدعيم هجوم الفريق خاصة بعد ظهور اللاعب بمستوي لافت طوال فترة إعارته مع الطلائع ومن قبلها مع الاتحاد السكندري، ورفض مسئولو الأهلي بقاء عمار حمدي مع الفريق بداية الموسم الجاري لعدم وجود حاجة لخدماته ليتم اتخاذ قراراً بإعارته للحصول على فرصة اللعب وهو ما حدث، ونجح اللاعب في اثبات قدراته واحقيته في ارتداء القميص الأحمر، ويملك عمار حمدي العديد من العروض الخارجية والداخلية بخلاف العرض التركي.

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وقدم عمار حمدى عروضاً جيدة مع نادي الطلائع هذا الموسم خاصة ما قدمه مع الطلائع أمام بيراميدز فى الجولة الحالية من بطولة الدورى، ومن قبلها المباريات التى شارك بها مع فريقه ضد المقاولون وإنبى وفريق مصر، قبل توقف البطولة بسبب فيروس كورونا ، ويأتى تالق حمدى تزامنا مع رفض رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى عودة اللاعب الصاعد، مؤكدا أنه من الأفضل استمرار إعارته لأحد الأندية المحلية لاكتساب مزيد من الخبرات .

وشدد فايلر على أن فرصة عمار حمدى فى المشاركة مع الأهلى ستكون صعبة للغاية حال عودته، لذا لابد أن يستمر مع فريق آخر يحظى معه بفرصة اللعب بشكل أساسى لإظهار قدراته وإمكانياته الفنية.