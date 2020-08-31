نادي تركي يطلب ضم لاعب الأهلي رسميا فى الصيف

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جدة - عمرو شويل تلقى النادي الأهلي عرضاً رسمياً من نادي كارا جمرك التركي لشراء عمار حمدي صانع ألعاب الفريق المعار لطلائع الجيش بداية من الموسم المقبل، وأكد مصدر مُقرب من اللاعب أن النادي التركي يُتابعه منذ فترة طويلة قبل أن يرسل عرضاً رسمياً لشرائه.
وقدم عمار حمدى عروضاً جيدة مع نادي الطلائع هذا الموسم خاصة ما قدمه مع الطلائع أمام بيراميدز فى الجولة الحالية من بطولة الدورى، ومن قبلها المباريات التى شارك بها مع فريقه ضد المقاولون وإنبى وفريق مصر، قبل توقف البطولة بسبب فيروس كورونا ، ويأتى تالق حمدى تزامنا مع رفض رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى عودة اللاعب الصاعد، مؤكدا أنه من الأفضل استمرار إعارته لأحد الأندية المحلية لاكتساب مزيد من الخبرات .
وشدد فايلر على أن فرصة عمار حمدى فى المشاركة مع الأهلى ستكون صعبة للغاية حال عودته، لذا لابد أن يستمر مع فريق آخر يحظى معه بفرصة اللعب بشكل أساسى لإظهار قدراته وإمكانياته الفنية.
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