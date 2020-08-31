إيهاب جلال يهاجم حرس الحدود بـ شميلس بيكلى وعمرو مرعي

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جدة - عمرو شويل كشف إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة، تشكيل فريقه لمباراة حرس الحدود، المقرر انطلاقها فى تمام الخامسة مساء اليوم على ملعب استاد المكس، ضمن الجولة الـ23 للدوري. وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي الدفاع: حسنى فتحى وأحمد مودى ومحمد دبش وعاصم سعيد خط الوسط: أحمد محسن وصلاح ريكو ومحمد تونى ومحمد إبراهيم Advertisements الهجوم: شميلس بيكلى وعمرو مرعي. ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد كوكو وعصام صبحى ومصطفى شبيطة ومحمد مسعد ومحمد كناريا وصلاح عاشور وباولن فوافى وأودو موسيس وصلاح أمين. يدخل المقاصة المباراة برصيد 23 نقطة ويحتل المركز الـ 14 فى جدول ترتيب الدوري.‎

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