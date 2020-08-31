إيهاب جلال يهاجم حرس الحدود بـ شميلس بيكلى وعمرو مرعي

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جدة - عمرو شويل كشف إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة، تشكيل فريقه لمباراة حرس الحدود، المقرر انطلاقها فى تمام الخامسة مساء اليوم على ملعب استاد المكس، ضمن الجولة الـ23 للدوري.
وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:
حراسة المرمى: محمود حمدي
الدفاع: حسنى فتحى وأحمد مودى ومحمد دبش وعاصم سعيد
خط الوسط: أحمد محسن وصلاح ريكو ومحمد تونى ومحمد إبراهيم
الهجوم: شميلس بيكلى وعمرو مرعي.
ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد كوكو وعصام صبحى ومصطفى شبيطة ومحمد مسعد ومحمد كناريا وصلاح عاشور وباولن فوافى وأودو موسيس وصلاح أمين.
يدخل المقاصة المباراة برصيد 23 نقطة ويحتل المركز الـ 14 فى جدول ترتيب الدوري.
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